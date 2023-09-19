19 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция нашла вора телефона по скриншоту
Полиция на транспорте раскрыла кражу имущества у пассажира электрички.
Хозяева телефона успели сделать снимок экрана, на котором отчетливо виден вероятный вор. В нем и признали пассажира с побитым лицом, который путешествовал по соседству.
Сотрудники транспортной полиции установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее не судимый житель столицы 1989 года рождения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль