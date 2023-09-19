"Московский патруль": полиция нашла вора телефона по скриншоту

Полиция на транспорте раскрыла кражу имущества у пассажира электрички.

Хозяева телефона успели сделать снимок экрана, на котором отчетливо виден вероятный вор. В нем и признали пассажира с побитым лицом, который путешествовал по соседству.

Сотрудники транспортной полиции установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее не судимый житель столицы 1989 года рождения.

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