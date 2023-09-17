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17 сентября, 22:30

Происшествия

Российские спасатели начали работать в зоне бедствия в Ливии

Российские спасатели начали работать в зоне бедствия в Ливии

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Российские спасатели работают на самых сложных участках в зоне бедствия в Ливии, они занимаются поиском погибших, откачивают воду из затопленных подвалов и помогают очищать береговую линию.

В результате наводнений, вызванных циклоном "Даниэль", в Ливии погибли более 11 тысяч местных жителей, около 20 тысяч граждан пропали без вести.

Города Суса и Дерна объявлены зонами стихийного бедствия. Отмечается, что внутри городов у местного населения появилась проблема с пропитанием и питьевой водой, так как из-за наводнений источники были загрязнены и это привело к отравлению граждан.

Власти страны также сообщают о высоких рисках возникновения эпидемии. В пострадавших районах было введено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения на ближайший год.

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