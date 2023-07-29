12:00Происшествия
Аферисты стали использовать ИИ для выманивания денег
Мошенники стали использовать искусственный интеллект для выманивания денег. Развитие технологий называют одной из главных причин возросшей активности преступников.
Нейросеть помогает составлять грамотные тексты и изобретать новые схемы обмана. Как рассказали в Центробанке РФ, за последние полгода у россиян украли в три раза больше, чем за весь 2022 год.
Как спасти свои сбережения и возможно ли вернуть уже похищенное? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.