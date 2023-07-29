Аферисты стали использовать ИИ для выманивания денег

Мошенники стали использовать искусственный интеллект для выманивания денег. Развитие технологий называют одной из главных причин возросшей активности преступников.

Нейросеть помогает составлять грамотные тексты и изобретать новые схемы обмана. Как рассказали в Центробанке РФ, за последние полгода у россиян украли в три раза больше, чем за весь 2022 год.

Как спасти свои сбережения и возможно ли вернуть уже похищенное? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.