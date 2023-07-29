Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Происшествия

Аферисты стали использовать ИИ для выманивания денег

Аферисты стали использовать ИИ для выманивания денег

Новости часа: один человек выписан из больницы после ЧП с ракетой в Таганроге

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога

Три автомобиля столкнулись около Одинцова

Водитель большегруза не справился с управлением на МКАД

Новости мира: в Совбезе ООН осудили государственный переворот в Нигере

Режим ЧС ввели в Таганроге после теракта

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"Актуальный репортаж": московский таксист защитил пенсионерку от мошенников

Новости часа: Путин заявил, что РФ выступает за суверенитет Ливии

Мошенники стали использовать искусственный интеллект для выманивания денег. Развитие технологий называют одной из главных причин возросшей активности преступников.

Нейросеть помогает составлять грамотные тексты и изобретать новые схемы обмана. Как рассказали в Центробанке РФ, за последние полгода у россиян украли в три раза больше, чем за весь 2022 год.

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