Мошенница Элизабет Холмс выйдет из тюрьмы на два года раньше

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Основательница биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс будет выпущена из тюрьмы досрочно, на два года раньше. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро тюрем США.

Изначально девушка была приговорена к более чем 11 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, однако Холмс выйдет на свободу в 2032 году, то есть спустя девять лет и семь месяцев после вступления в законную силу ее наказания. В данный момент она находится в федеральной тюрьме в Техасе.

Представитель Федерального бюро тюрем заявил, что он не может комментировать планы по освобождению заключенных в связи с вопросами безопасности и конфиденциальности. Он добавил, что досрочный выход на свободу возможен за "хорошее поведение", передает его слова The Independent.

Отмечается, что в 2003 году Холмс, будучи студенткой, решила основать свою собственную компанию Theranos, за год до ее открытия девушка смогла получить грант, который могла потратить на исследовательский проект. Холмс хотела создать механизм, который смог бы диагностировать человека по одной капле крови, которую брали из пальца.

Многих инвесторов идея девушки заинтересовала, именно по этой причине они начали вкладываться в новую компанию. Позже Theranos стала одной из ведущих компаний в Кремниевой долине, Холмс сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом.

В 2015 году удалось установить, что анализатор под названием "Эдисон", который и должен был ставить диагнозы людям по капле крови, не работал. На Холмс подали в суд за мошенничество и обман инвесторов. Акции компании быстро обесценились, и Theranos перестала существовать.

Ранее сообщалось, что испанским полицейским удалось задержать израильского мошенника Шимона Хаюта, известного как афериста из Tinder Саймона Леваева. Он был задержан после того, как арендованный им за 80 000 фунтов стерлингов автомобиль Maserati застрял на побережье одного из пляжей.

Правоохранителям он представился туристом Майклом Билтоном и предъявил фальшивое водительское удостоверение. Один из офицеров смотрел фильм "Аферист из Tinder" и узнал в мужчине Хаюта.



В Испании выдали ордер на арест "афериста из Tinder" Саймона Леваева