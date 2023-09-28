Мошенники начали обманывать россиян с помощью электронной почты

В Москве активизировались мошенники, обманывающие людей с помощью электронной почты. Злоумышленники рассылают интернет-сообщения, в которых представляются сотрудниками налоговой службы и требуют погасить несуществующий долг.

Как говорят специалисты, письма оформлены по правилам, в официальном стиле, на бланке с гербом. Однако в Центробанке напомнили, что налоговики никогда не рассылают напоминания о долгах по электронной почте, поэтому верить таким письмам нельзя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.