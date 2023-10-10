Армия Израиля атаковала более 1 700 целей радикалов в секторе Газа

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Израильские военнослужащие по состоянию на 20:00 по Москве 9 октября атаковали 1 707 целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на армию.

Уточняется, что армия Израиля поразила 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.

Ранее в армии обороны Израиля заявили, что военно-морские силы страны наносят удары по объектам ХАМАС на побережье сектора Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Как сообщают СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек.

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