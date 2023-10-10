В армии Израиля заявили об ударах по объектам ХАМАС на побережье сектора Газа

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Военно-морские силы Израиля наносят удары по объектам ХАМАС на побережье сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

В заявлении армии добавляется, что подробности атаки будут сообщены позже.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

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