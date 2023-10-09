"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло в Тепличном переулке в Москве

В 00:05 автомобиль Porsche Cayenne двигался по Тепличному переулку в сторону улицы Берзарина. В районе дома № 4 водитель почувствовал удар сзади. Оказалось, что в него врезалась машина каршеринга Kia. Пассажирка каршеринга получила ушибы.

В результате аварии Porsche отбросило на обочину, где он столкнулся с припаркованным Cadillac. Все участники ДТП остались дожидаться экипажа ДПС.

Подробнее – в программе "Рейд 112".