Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло в Тепличном переулке в Москве

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло в Тепличном переулке в Москве

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку

Посольство РФ сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

Грузовик опрокинулся на бок на Перовской улице в столице

РФ готова помочь соотечественникам в эвакуации из Израиля – Сергей Лавров

РСТ сообщил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля

РСТ заявил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля

Mercedes въехал в дверь магазина и загорелся в подмосковных Химках

В посольстве РФ заявили, что россияне при желании могут покинуть Израиль

Новости регионов: в Ленобласти некоторые дома остались без электроэнергии из-за непогоды

В 00:05 автомобиль Porsche Cayenne двигался по Тепличному переулку в сторону улицы Берзарина. В районе дома № 4 водитель почувствовал удар сзади. Оказалось, что в него врезалась машина каршеринга Kia. Пассажирка каршеринга получила ушибы.

В результате аварии Porsche отбросило на обочину, где он столкнулся с припаркованным Cadillac. Все участники ДТП остались дожидаться экипажа ДПС.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика