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09 октября, 12:45

В мире

РСТ заявил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля

РСТ заявил об отсутствии необходимости срочно вывозить российских туристов из Израиля

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Организованных российских туристов в Израиле в настоящее время немного, необходимости вывозить их срочно нет. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что операторы, которые отправляли отдыхающих, решают проблемы индивидуально.

Ранее в посольстве РФ заявили, что россияне могут покинуть Израиль, несмотря на ограничения в аэропорту. Полеты в настоящее время не регулярные, но они есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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