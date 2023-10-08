Более 2 млн деловых туристов посетили Москву за шесть месяцев этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом полугодии 2023 года столицу посетили более двух миллионов деловых туристов. Это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, сегодня деловой сегмент туризма не только полностью восстановился до уровня доковидных показателей, но и превзошел их.

Также сообщается, что Москва становится более доступной для иностранных гостей из-за возможности оформления электронной визы. Сейчас этим могут воспользоваться туристы из 55 стран.

Путешественников в Москве привлекают высокий уровень безопасности и развитая конгрессно-выставочная инфраструктура. В городе находится более 30 площадок, общая вместимость которых составляет свыше 40 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги туристического сезона в Москве. Он отметил, что Москву за лето посетили около 12 миллионов туристов, что на 35% больше, чем в 2022 году.