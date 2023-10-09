Пешеход погиб в результате ДТП на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пешеход, пересекавший дорогу в неположенном месте, погиб в результате ДТП на юго-западе Москвы. Столичная Госавтоинспекция рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, на улице Миклухо-Маклая в районе дома № 21, корпуса 3, водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте", – говорится в публикации.

Мужчина скончался на месте аварии. Сейчас там работают специалисты Госавтоинспекции и следователи. Они намерены установить все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с мачтой городского освещения в Москве. В результате аварии он скончался на месте происшествия. ДТП произошло на улице МЖД Киевское 5-й километр.

До этого водитель автобуса сбил двух детей, проезжавших на самокатах по зебре у одного из домов в Подольске. В результате столкновения с автобусом мальчик погиб на месте, а девочка была доставлена в больницу.



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