Два пешехода погибли в результате наездов автомобилей в Москве 7–8 октября

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Два пешехода погибли в результате наездов транспортных средств за прошедшие выходные, 7 и 8 октября, в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что они переходили проезжую часть в неустановленных для этого местах на улицах Большой Тульской и Старокачаловской. Пешеходы скончались на месте от полученных травм.

В связи с погодными условиями в московской Госавтоинспекции водителей призвали быть внимательными, особенно при движении в темное время суток, а также снижать скорость перед пешеходными переходами и в жилых зонах.

Пешеходам порекомендовали переходить дорогу только в установленных для этого местах, а также носить яркую одежду и световозвращающие элементы для обеспечения своей безопасности.

Ранее Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился в подмосковных Химках. ДТП произошло примерно в 06:15 в поселке Новогорск Клаб.

До этого водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с мачтой городского освещения на западе Москвы, в результате он погиб. Авария произошла на улице МЖД Киевское 5-й километр.

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