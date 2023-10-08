Автобус сбил двух детей на электросамокатах в подмосковном Подольске

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В субботу водитель автобуса сбил двух детей, проезжавших на самокатах по зебре у одного из домов в Подольске. Один ребенок погиб на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД РФ.

Сообщается, что водитель за рулем автобуса совершил наезд на двух детей 2008 и 2006 годов рождения. Они переезжали проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. В результате столкновения с автобусом мальчик погиб на месте, а девочка была доставлена в больницу.

ДТП произошло на Революционном проспекте в Подольске. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в Красногорске разбил 14 припаркованных автомобилей, после чего скрылся.

До этого в Бурятии двенадцатилетнего мальчика засыпало грунтом во дворе дома во время игры, в результате чего он погиб.