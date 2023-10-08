Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на 83-м километре МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 83-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", – отметили в ведомстве.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших. В районе ДТП движение затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

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