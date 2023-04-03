"Рейд 112": массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе

Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 7. Автомобиль "Фольксваген" врезался в грузовик. Эта авария спровоцировала другую – в стоящие машины врезался "Хендэ Солярис", а затем – такси "Шкода Рапид". В "Хендэ" находилась женщина-пассажир. Она получила серьезные травмы и потеряла сознание. Прибывшая на место скорая помощь доставила ее в ближайшую больницу. Самые большие повреждения получил "Хендэ". Его водителю оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

Пожар в столярном цехе произошел по адресу улица Адмирала Корнилова, дом 99. Сотрудники предприятий промышленной зоны сообщили, что горит столярный цех. На место оперативно выехали все экстренные службы: полиция, скорая помощь и пожарные. Возгорание на площади 80 квадратных метров начали немедленно ликвидировать. Владельцы помещений приехали на место происшествия и стали спасать оборудование и машины. Пожар был ликвидирован через полчаса. Пострадавших не оказалось.

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