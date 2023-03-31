"Рейд 112": труп обнаружили в мусороприемной камере дома на Олонецкой улице

На шоссе Энтузиастов в районе дома 30 автомобиль Kia совершил наезд на пешехода. Пешеход выбежал на проезжую часть, а водитель не успел затормозить. В результате мужчина ударился о лобовое стекло и упал на асфальт. Очевидцы помогли врачам загрузить пострадавшего в автомобиль корой помощи. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

На Олонецкой улице в Москве в мусороприемной камере жилого дома 15Б обнаружили тело неизвестного гражданина не подающего признаков жизни. Медики констатировали смерть. Документов при себе погибший не имел. Окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия. По предварительным данным погибший был бездомным. Его личность устанавливается.

На Алтуфьевском шоссе микроавтобус Fiat врезался в "Газель". Это произошло, когда грузовая машина остановилась, чтобы повернуть. После удара Fiat пересек встречную полосу, выехал на газон и врезался в дерево. Врачи констатировали смерть водителя микроавтобуса. По одной из версий, мужчине стало плохо в момент движения, и он умер еще до столкновения.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

