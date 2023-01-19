05:41Происшествия
США не уведомили посольство РФ об аресте в Майами россиянина Легкодымова
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Власти США не уведомили посольство России об аресте в Майами гражданина РФ Анатолия Легкодымова. Об этом сообщила заведующая консульским отделом российской дипмиссии Надежда Шумова, передает ТАСС.
Она отметила, что диппредставительство внимательно следит за ситуацией. Дипломаты запросили у Госдепа информацию о местонахождении Легкодымова для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи.
Накануне Минюст США сообщил о задержании россиянина Легкодымова по обвинению в отмывании денежных средств. По версии американского следствия, мужчина является одним из руководителей криптобиржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге.
По словам заместителя генпрокурора Соединенных Штатов Лизы Монако, Легкодымову предъявлено обвинение в обороне незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!