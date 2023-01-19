США не уведомили посольство РФ об аресте в Майами россиянина Легкодымова

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Власти США не уведомили посольство России об аресте в Майами гражданина РФ Анатолия Легкодымова. Об этом сообщила заведующая консульским отделом российской дипмиссии Надежда Шумова, передает ТАСС.

Она отметила, что диппредставительство внимательно следит за ситуацией. Дипломаты запросили у Госдепа информацию о местонахождении Легкодымова для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи.

Накануне Минюст США сообщил о задержании россиянина Легкодымова по обвинению в отмывании денежных средств. По версии американского следствия, мужчина является одним из руководителей криптобиржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге.

По словам заместителя генпрокурора Соединенных Штатов Лизы Монако, Легкодымову предъявлено обвинение в обороне незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов.

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