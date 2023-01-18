18 января, 20:57Происшествия
Власти США арестовали в Майами связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Министерство юстиции США сообщило о задержании одного из основателей криптобиржи Bitzlato, гражданина России Анатолия Легодимова в Майами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова", – заявила заместитель генпрокурора Штатов Лиза Монако.
Россиянину предъявлено обвинение в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов. Кроме того, изъяты серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra.
В ноябре 2022 года стало известно о банкротстве криптобиржи FTX в США. Гендиректор платформы Сэм Бэнкман-Фрид заявил о решении уйти в отставку.
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