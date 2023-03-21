Избившего пенсионерку в Москве мужчину задержали

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, избившего в Москве 84-летнюю женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 марта около жилого дома на улице Макаренко в Москве. Мужчина подверг пенсионерку жестокому избиению. О том, что послужило причиной нападения на 84-летнюю женщину со стороны злоумышленника, неизвестно.

"При координирующей роли прокуратуры злоумышленник задержан. Это 24-летний житель столицы", – говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, пенсионерка находится в медучреждении. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Действия злоумышленника квалифицируют по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство"). Материалы дела были переданы в территориальный орган Следственного комитета Москвы.

До этого СМИ сообщили, что мужчина избил свою девушку на улице Электростали в Московской области. От полученных травм 31-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Позже стало известно, что мужчина совершил подобные действия не в первый раз. Ранее он нанес ножевые ранения еще одной девушке. Тогда по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.



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