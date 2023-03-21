Мужчина избил пенсионерку у подъезда жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве мужчина избил 80-летнюю женщину у подъезда жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По данным ведомства, происшествие произошло 21 марта у жилого дома на улице Макаренко. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Уточняется, что Басманный межрайонный прокурор проконтролирует установление обстоятельств произошедшего. В прокуратуре подчеркнули, что, как только нападавший будет найден, его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее СК России по Московской области предъявил обвинения мужчине из Электростали, который избил свою сожительницу до смерти. Следователи установили, что у злоумышленника были судимости. В последний раз он привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он вышел летом прошлого года.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!