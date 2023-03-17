СК РФ предъявил обвинение жителю Электростали после избиения сожительницы до смерти

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

28-летний житель Электростали избил свою сожительницу до смерти, СК России по Московской области предъявил ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"По данным следствия, 16 марта 2023 года обвиняемый, находясь возле подъезда многоэтажного дома по улице Тевосяна в городе Электростали, в ходе ссоры на почве ревности нанес своей 31-летней сожительнице удары руками в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что злоумышленник ранее был судим. В последний раз он привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он вышел летом прошлого года.

17 марта суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных квартир на улице Говорова нашли тело мужчины в диване. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования следствие намерено установить все обстоятельства случившегося.

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