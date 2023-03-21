Уголовное дело возбудили после избиения собаки на станции Москва-3

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбудили после инцидента с избиением собаки на железнодорожной станции Москва-3 Ярославского направления МЖД. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"По требованию Московско-Ярославской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным на станции Москва-3", – говорится в сообщении.

Как установили сотрудники линейного управления МВД РФ, инцидент произошел еще в феврале. В прокуратуре уточнили, что предыдущее решение о возбуждении уголовного дела было отменено как незаконное и необоснованное. Новое дело возбуждено согласно пункту "а" части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными").

Расследование уголовного дела контролируют сотрудники прокуратуры.

В начале марта в Сети появилось видео с избитой собакой на станции Москва-3 на востоке столицы. Из публикаций следовало, что один из сотрудников РЖД жестоко избил животное и закидал его мешками с мусором.

По данному факту проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Также внутреннюю проверку организовали в РЖД. Позже Федеральная пассажирская компания сообщала, что все причастные к инциденту были уволены.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!