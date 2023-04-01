"Рейд 112": неизвестный напал с ножом на прохожего около дома на Очаковском шоссе

В ночь на 1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома по адресу Очаковское шоссе, дом № 8 неизвестный гражданин напал с ножом на прохожего. Задержать по горячим следам злоумышленника не удалось. Пострадавший мужчина с ножевыми ранениями ног и спины был госпитализирован в ближайшую больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Злоумышленники ограбили табачный магазин на проспекте Вернадского. Было установлено, что воры проникли в помещение магазина со двора через черную дверь. Точная сумма ущерба устанавливается. Видео с камер наблюдения поможет полицейским установить злоумышленников.

Об этих и других происшествиях – в программе "Рейд 112".