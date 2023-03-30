"Рейд 112": девушка выпала из окна жилого дома на улице Соколиной горы

На Большой Калитниковской улице водитель автомобиля каршеринга Volkswagen не справился с управлением, врезался в мачту городского освещения и отлетел в металлический забор. Проезжавшие мимо сотрудники полиции задержали водителя. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав и что машину он взял под чужим аккаунтом.

На улице Соколиной горы из окна пятого этажа дома 25 выпала молодая девушка. На место оперативно приехали полицейские и медики. Пострадавшая с переломом ребер была госпитализирована в ближайшую больницу.

Пожар произошел в типографии на улице Малая Бронная. На момент прибытия спасателей происходило возгорание на площади 5 квадратных метров. Из-за сильного задымления работники типографии спешно выбегали на улицу. В результате инцидента никто не пострадал. Окончательные причины пожара установят специалисты МЧС.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

