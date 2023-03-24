"Рейд 112": три легковых автомобиля столкнулись на улице Шверника

Три легковых автомобиля столкнулись на улице Шверника в районе 13, корпус 1. Инцидент произошел между автомобилем такси "Хендэ Солярис" и "Лада Ларгус". Из-за удара "Хендэ" вылетела на встречную полосу и произошло столкновение с "Шевроле". На место аварии прибыл экипаж ДПС. Автоинспекторам предстоит выяснить вину участников ДТП.

Ночной дрифт в столичном районе Митино по адресу улица Дубравная, дом 51, строение 2 стал причиной жалобы местных жильцов дома. По вызову жителей на месте прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали две машины, устроившие дрифт на парковке торгового центра. Автоинспекторы опросили ночных гонщиков и оформили протокол. После чего выписали молодым людям штраф за несоблюдение правил движения.

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