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24 марта, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": три легковых автомобиля столкнулись на улице Шверника

"Рейд 112": три легковых автомобиля столкнулись на улице Шверника

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Три легковых автомобиля столкнулись на улице Шверника в районе 13, корпус 1. Инцидент произошел между автомобилем такси "Хендэ Солярис" и "Лада Ларгус". Из-за удара "Хендэ" вылетела на встречную полосу и произошло столкновение с "Шевроле". На место аварии прибыл экипаж ДПС. Автоинспекторам предстоит выяснить вину участников ДТП.

Ночной дрифт в столичном районе Митино по адресу улица Дубравная, дом 51, строение 2 стал причиной жалобы местных жильцов дома. По вызову жителей на месте прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали две машины, устроившие дрифт на парковке торгового центра. Автоинспекторы опросили ночных гонщиков и оформили протокол. После чего выписали молодым людям штраф за несоблюдение правил движения.

Об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.

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