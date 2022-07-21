"Ночная смена": Брэд Питт в юбке и корейский боевик "Картер"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Брэд Питт путешествует по Европе с новым фильмом "Быстрее пули", рассказывающем о пятерке профессиональных киллеров. В Берлине 58-летний актер на красной ковровой дорожке появился в юбке. На нем была розовая рубашка и льняной костюм светло-коричневого цвета.

Netflix выпустил новый трейлер южнокорейского боевика "Картер". Премьера запланирована на 5 августа. Фильм расскажет о мужчине, который просыпается без памяти. В его голову имплантирован передатчик, через который женский голос сообщает ему, что в его теле установлена бомба, которая взорвется, если он откажется выполнять команды загадочного голоса.

Подробности – в программе телеканала Москва 24.