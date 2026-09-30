"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал об изменениях условий "Семейной ипотеки"

С 1 октября изменятся условия "Семейной ипотеки". О главных изменениях рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Для семей с пятью и более детьми ставка составит 4%, с четырьмя детьми – 6%, с тремя детьми – 8%, с двумя детьми – 10%, а с одним ребенком – 12%.

Срок кредита во всех случаях составит 15 лет. Максимальная сумма займа для семей с тремя и более детьми составит 18 миллионов рублей, с двумя детьми 15 миллионов, с одним ребенком 12 миллионов.

Подробнее – в программе "Деньги 24".