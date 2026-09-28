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28 сентября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о технологическом сборе на электронику

"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о технологическом сборе на электронику

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С 1 декабря 2026 года начнет действовать технологический сбор на электронику. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Для ноутбуков базовая ставка составит 746 рублей. Если марка и модель есть в системе маркировки, сбор будет 500 рублей, если их там нет – 992 рубля.

Для смартфонов базовая ставка составит 373 рубля. При наличии марки и модели в системе маркировки сбор будет 250 рублей, при отсутствии – 492 рубля.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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