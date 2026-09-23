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23 сентября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": Минэкономразвития подготовило поправки в правила о возврате товаров онлайн

"Деньги 24": Минэкономразвития подготовило поправки в правила о возврате товаров онлайн

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Минэкономразвития подготовило поправки в правила о возврате товаров, купленных в интернете.

Против законопроекта уже выступили общественные организации по защите прав потребителей. Там считают, что это создаст почву теперь уже для недобросовестных селлеров, которые будут не заинтересованы в том, чтобы присылать качественный товар, если его все равно невозможно будет вернуть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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