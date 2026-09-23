"Деньги 24": Минэкономразвития подготовило поправки в правила о возврате товаров онлайн

Минэкономразвития подготовило поправки в правила о возврате товаров, купленных в интернете.

Против законопроекта уже выступили общественные организации по защите прав потребителей. Там считают, что это создаст почву теперь уже для недобросовестных селлеров, которые будут не заинтересованы в том, чтобы присылать качественный товар, если его все равно невозможно будет вернуть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.