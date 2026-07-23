"Деньги 24": стоимость мобильной связи в России выросла более чем на 10%

Стоимость услуг мобильной связи для части абонентов в России выросла более чем на 10%. Операторы начали присылать уведомления о повышении тарифов. Рост коснулся не всех абонентов, а лишь отдельных тарифных планов, преимущественно архивных, к которым уже невозможно подключиться.

Телеком-компании объясняют повышение цен увеличением издержек, в том числе на заработную плату сотрудников, модернизацию сетей, поддержание качества связи и увеличение пропускной способности. Объемы потребления мобильного интернета с каждым годом растут.

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