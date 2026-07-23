"Деньги 24": операторы мобильной связи в России повысили тарифы для абонентов

Операторы мобильной связи в России стали присылать абонентам сообщения о повышении тарифов. В некоторых случаях рост стоимости услуг превышает 10%.

Рост коснулся не всех абонентов, а лишь некоторых тарифных планов, как правило архивных, к которым уже нельзя подключиться. Телеком-операторы оправдывают рост цен увеличением издержек на заработную плату сотрудников, модернизацию сетей и поддержание качества связи.

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