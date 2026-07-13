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13 июля, 11:30

Экономика

"Деньги 24": производители электроники в РФ могут предложить работу сотрудникам Volkswagen

"Деньги 24": производители электроники в РФ могут предложить работу сотрудникам Volkswagen

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Российские производители электроники готовы предложить работу специалистам немецкого концерна Volkswagen, которым в Германии грозит увольнение. Рынок труда в России постепенно охлаждается, дефицит кадров сохраняется, но компании стали экономить, а зарплаты не растут прежними темпами.

По спросу на персонал лидирует розничная торговля, промышленность и стройка сместились на второе и третье места. Число резюме выросло во всех сферах, в лидерах гостинично-ресторанный бизнес с приростом 36%. Массовых увольнений нет, безработица остается рекордно низкой на уровне 2,1%

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
бизнесэкономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

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