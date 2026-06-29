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29 июня, 14:30

Политика

"Деньги 24": в России приняли второй пакет мер против кибермошенников

"Деньги 24": в России приняли второй пакет мер против кибермошенников

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Президент России подписал второй пакет законов по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 2.0". Из окончательной версии документа исключили норму о подтверждении покупок через СМС и мессенджер МАХ.

Согласно закону, на портале "Госуслуги" появится тревожная кнопка для сообщений о мошенничестве. Также граждане смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки.

Какие дополнительные меры включены в законопроект? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

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