"Деньги 24": в России приняли второй пакет мер против кибермошенников

Президент России подписал второй пакет законов по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 2.0". Из окончательной версии документа исключили норму о подтверждении покупок через СМС и мессенджер МАХ.

Согласно закону, на портале "Госуслуги" появится тревожная кнопка для сообщений о мошенничестве. Также граждане смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки.

Какие дополнительные меры включены в законопроект? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.