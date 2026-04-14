"Деньги 24": ФСБ установила 55 тыс незаконных сделок с ценными бумагами 19 компаний

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Речь идет о манипулировании рынком акций через телеграм-каналы. В России впервые завели уголовное дело с такой составляющей.

В числе каналов злоумышленников – "РынкиДеньгиВласть", "Сигналы РЦБ" и "Волк с Мосбиржи". Что грозит организаторам схемы, рассказал в эфире телеканала Москва 24 экономический обозреватель Константин Цыганков.