"Деньги 24": портал изучил готовность россиян к переезду ради работы

Многие россияне стремятся в Москву за высоким заработком. Портал SuperJob изучил готовность к релокации экономически активных россиян, в том числе молодых специалистов.

Чем дальше регион от западных границ, тем выше там доля желающих уехать. Лидером по готовности покинуть регион среди молодежи остается Дальневосточный федеральный округ, здесь готовы к релокации 20% молодых людей. В столице этот показатель примерно вдвое меньше.

Вместе с тем наблюдается снижение готовности к переезду среди мужчин. Эксперты объясняют это сокращением разрыва в зарплатах между центром и регионами, а также тем, что компании привлекли самых мобильных соискателей в 2024–2025 годах.

