Дневные температуры в Москве могут побить рекорды за несколько десятилетий

Дневные температуры в ближайшие дни в Москве могут побить рекорды наблюдений за последние несколько десятилетий. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столица находится в условиях ясной погоды.

В четверг, 12 марта, воздух прогрелся до плюс 12,5 градуса. Прежний рекорд побит на 1,5 градуса.

В пятницу, 13 марта, усиление антициклона продолжится, москвичей ждет очередной теплый день. Предыдущий рекорд для 13 марта держится с 2002 года, когда термометр показал плюс 11,5 градуса.

