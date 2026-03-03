"Специальный репортаж": выжить в декрете

Современные женщины рекордно мало сидят в декрете. Они приступают к работе удаленно или выходят на несколько часов в офис практически сразу после родов. Карьера и материнство превращаются в бесконечную гонку, а заботы о ребенке все меньше напоминают идеальную картину из соцсетей.

С какими трудностями сталкиваются молодые мамы? К чему приводят многозадачность и отсутствие отдыха? Где черпать энергию и искать помощь, чтобы выжить в декрете?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".