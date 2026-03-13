Система теплоснабжения Москвы начала работать на минимальных параметрах

Из-за теплой погоды столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах по температуре и циркуляции. Об этом сообщил заммэра вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Это никак не отражается на нагреве горячей воды до нормативных 60 градусов. Корректировка работы отопительной системы в период, когда днем тепло, а ночью холодно, производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

По словам заммэра, межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.