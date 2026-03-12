"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о правилах и особенностях армрестлинга

Москвичам рассказали об особенностях армрестлинга и правилах безопасности в этом виде спорта. Чемпион Москвы по армрестлингу Святослав Антипенков объяснил, что во время поединка важно правильно держать руку.

По словам спортсмена, предплечье не должно выходить за проекцию плеча, поскольку это может привести к винтовому перелому. Во время борьбы руку стараются держать направленной внутрь, чтобы избежать травм.

Одним из важных инструментов для спортсменов является динамометр. С его помощью измеряют силу хвата пальцев, которые играют ключевую роль в армрестлинге. Этот вид спорта считается зрелищным, при этом размер мышц не всегда имеет решающее значение.

