12 марта, 13:00

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о правилах и особенностях армрестлинга

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о правилах и особенностях армрестлинга

Занятие по растяжке пройдет на ВДНХ 12 марта

Новый сезон проекта "Спортивные выходные" стартует в Москве 14 марта

Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете на Паралимпиаде в Италии

Футболист Артем Дзюба закончит профессиональную карьеру летом 2026 года

Лыжник Иван Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады

Лыжник Голубков завоевал золото Паралимпиады в гонке на 10 км

Лыжница Анастасия Багиян завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии

Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

Лыжница Багиян завоевала четвертое золото для российской сборной на Паралимпиаде

Москвичам рассказали об особенностях армрестлинга и правилах безопасности в этом виде спорта. Чемпион Москвы по армрестлингу Святослав Антипенков объяснил, что во время поединка важно правильно держать руку.

По словам спортсмена, предплечье не должно выходить за проекцию плеча, поскольку это может привести к винтовому перелому. Во время борьбы руку стараются держать направленной внутрь, чтобы избежать травм.

Одним из важных инструментов для спортсменов является динамометр. С его помощью измеряют силу хвата пальцев, которые играют ключевую роль в армрестлинге. Этот вид спорта считается зрелищным, при этом размер мышц не всегда имеет решающее значение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Малахова

