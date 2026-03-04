Форма поиска по сайту

04 марта, 12:30

Экономика

"Деньги 24": спрос на "Семейную ипотеку" в России сократился после ужесточения программы

"Деньги 24": стоимость газа в Европе достигла максимума за три года

Собянин: малый бизнес – один из главных партнеров столицы в решении разных задач

Банки РФ хотят получить право приостанавливать выдачу наличных

Американский доллар приблизился к отметке 80 рублей

Москвичам стали чаще отказывать в выдаче кредитных карт

Московские туристы на Пхукете столкнулись с очередями на заправках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

"Интервью": Герман Барг – о новых технологиях и сервисах Сбера в Москве

"Деньги 24": Bloomberg сообщил о давлении Пекина на Тегеран по поставкам нефти

После ужесточения программы "Семейная ипотека" с 1 февраля 2026 года спрос на такие кредиты сократился. Объем выдачи ипотеки с 20 по 26 января составлял 16,9 тысячи кредитов на 99,44 миллиарда рублей. С 3 по 9 февраля показатели упали до 6,1 тысячи кредитов на 35,2 миллиарда рублей.

Количество обращений за ипотечными кредитами также снизилось. В феврале 2025 года было зафиксировано 139,7 тысячи обращений, в январе 2026-го – 146,6 тысячи, а в феврале 2026-го – всего 81,8 тысячи. Почему принцип "одна семья – одна льготная ипотека" принес упадок ипотечному рынку?

Подробнее – в программе "Деньги 24".

