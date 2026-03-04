"Деньги 24": спрос на "Семейную ипотеку" в России сократился после ужесточения программы

После ужесточения программы "Семейная ипотека" с 1 февраля 2026 года спрос на такие кредиты сократился. Объем выдачи ипотеки с 20 по 26 января составлял 16,9 тысячи кредитов на 99,44 миллиарда рублей. С 3 по 9 февраля показатели упали до 6,1 тысячи кредитов на 35,2 миллиарда рублей.

Количество обращений за ипотечными кредитами также снизилось. В феврале 2025 года было зафиксировано 139,7 тысячи обращений, в январе 2026-го – 146,6 тысячи, а в феврале 2026-го – всего 81,8 тысячи. Почему принцип "одна семья – одна льготная ипотека" принес упадок ипотечному рынку?

