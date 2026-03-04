Московские туристы на Пхукете столкнулись с очередями на заправках. Это произошло после резкого роста мировых цен на нефть и заявлений Ирана о ситуации вокруг Ормузского пролива. Москвичи и другие туристы спешат заправить полные баки своих арендованных машин и байков, опасаясь подорожания топлива.

Власти страны заявили, что запасов топлива достаточно примерно на два месяца, и призвали не создавать искусственный дефицит. При этом мировые котировки продолжают расти, что может повлиять на стоимость бензина уже в ближайшие дни.

В Таиланде нет своей нефти, страна импортирует ее из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Малайзии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.