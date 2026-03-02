Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 марта, 13:30

Экономика

"Деньги 24": страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

"Деньги 24": страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

"Деньги 24": цены на нефть на мировых рынках выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке

Финансовые аналитики предрекли рост курса доллара до трехзначных значений

Эксперты предупредили россиян о рисках использования кредитных карт

Эксперты предрекли глобальный энергокризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

"Интервью": Сергей Черемин – об укреплении связей Москвы с Ближним Востоком

Госдума выступила за запрет рекламы микрозаймов в интернете и общественных местах

В России сократился выпуск легковых и грузовых машин

"Деньги 24": российские вкладчики начали забирать деньги с депозитов

Россиянам рассказали об инструментах для инвестиций в 2026 году

На фоне конфликта на Ближнем Востоке страны ОПЕК+ решили в 1,5 раза увеличить добычу нефти. Стоимость нефти растет, но уперлась в своего рода потолок, который находится на районе 79–80 долларов за баррель, и выше она не поднимается.

Буквально накануне прозвучало заявление ОПЕК+ увеличить с апреля 2026 года квоты на добычу нефти на 206 тысяч баррелей в сутки. При этом еще в декабре было увеличение на 137 тысяч баррелей в сутки, то есть предложение нефти на рынке увеличивается. Средняя цена барреля нефти в январе 2026 года марки Brent составила 64,59 доллара, марка Urals – 40,95 доллара.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Программа: Деньги 24
экономика

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

