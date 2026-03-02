"Деньги 24": страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

На фоне конфликта на Ближнем Востоке страны ОПЕК+ решили в 1,5 раза увеличить добычу нефти. Стоимость нефти растет, но уперлась в своего рода потолок, который находится на районе 79–80 долларов за баррель, и выше она не поднимается.

Буквально накануне прозвучало заявление ОПЕК+ увеличить с апреля 2026 года квоты на добычу нефти на 206 тысяч баррелей в сутки. При этом еще в декабре было увеличение на 137 тысяч баррелей в сутки, то есть предложение нефти на рынке увеличивается. Средняя цена барреля нефти в январе 2026 года марки Brent составила 64,59 доллара, марка Urals – 40,95 доллара.

