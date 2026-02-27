"Деньги 24": ГОСТ на отделку квартир в новостройках введут в России с 1 марта

С 1 марта в стране вводится ГОСТ на отделку квартир в новостройках. На рынке недвижимости сейчас сложилась ситуация, когда строится много домов, но существенная часть сдается с опозданием в несколько месяцев.

Те, кто оплатил отделку, ждут еще дольше, а при получении ключей часто сталкиваются с низким качеством ремонта. Единый ГОСТ будет делить ремонт на 8 классов с четкими критериями качества. Документ коснется штукатурки, обоев, плитки, полов и потолков.

Подробнее – в программе "Деньги 24".