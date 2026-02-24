Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 14:30

Экономика

"Деньги 24": 60% россиян обеспокоены размером расходов на обеды и напитки в офисе

"Деньги 24": 60% россиян обеспокоены размером расходов на обеды и напитки в офисе

"Деньги 24": объем продаж кофеварок и кофемашин обновил рекорд в РФ в 2025 году

"Деньги 24": разница в стоимости новостроек и вторички в Москве перестала расти

"Деньги 24": ограничения для россиян из "черного списка" ЦБ могут смягчить

"Деньги 24": в Москве почти не осталось квартир, которые подпадают под льготную ипотеку

"Деньги 24": ЦБ предложил ограничить срок нахождения клиента в "черном списке"

В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков

Вторая волна гриппа ожидается в России из-за мутации вируса

"Новости дня": пищевое производство стало ведущим направлением промышленности в столице

Трамп объявил о новых пошлинах на импорт из всех стран

60% опрошенных россиян испытывают стресс из-за ежедневных чрезмерных расходов расходов на обеды и напитки в офисе. Об этом выяснили аналитики одной крупной сети смарт-офисов.

Основными статьями расходов оказались кофе и напитки навынос (28%), обеды в кафе (26%) и доставка еды в офис (23%).

Почти треть опрошенных (32%) признаются в неконтролируемых тратах, а 27% хотят экономить, но не знают, с чего начать. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикаобществовидеоНаталия ШкодаРоман КарловЕвгений Беляков

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика