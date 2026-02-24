24 февраля, 14:30Экономика
"Деньги 24": 60% россиян обеспокоены размером расходов на обеды и напитки в офисе
60% опрошенных россиян испытывают стресс из-за ежедневных чрезмерных расходов расходов на обеды и напитки в офисе. Об этом выяснили аналитики одной крупной сети смарт-офисов.
Основными статьями расходов оказались кофе и напитки навынос (28%), обеды в кафе (26%) и доставка еды в офис (23%).
Почти треть опрошенных (32%) признаются в неконтролируемых тратах, а 27% хотят экономить, но не знают, с чего начать. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.