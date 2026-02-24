"Деньги 24": в Москве почти не осталось квартир, которые подпадают под льготную ипотеку

В Москве почти не осталось квартир, которые подпадают под условия "Семейной ипотеки".

Максимальная сумма льготной ипотеки в столице – 12 миллионов рублей. Учитывая первоначальный взнос в 2–3 миллиона, квартира должна стоить 14–15 миллионов. За эту стоимость остались только однокомнатные квартиры площадью 25–30 метров, которые не подходят многим семьям с детьми.

