"Деньги 24": новостройки начали дешеветь на московском рынке недвижимости

На московском рынке недвижимости начали дешеветь новостройки. Это произошло как минимум у трех компаний.

По данным аналитиков, средняя стоимость 1 квадратного метра в новостройках Москвы в январе 2026 года составила у "BnMap.pro" 527 тысяч рублей. Это на 7,3% ниже, чем в декабре. У "Est-a-Tet" цена достигла 582 тысячи рублей со снижением на 6% за месяц. В "Пульс продаж новостроек" показатель упал до 494 тысячи рублей, что на 13% меньше за месяц. Причина в том, что в декабре был большой спрос, а в январе он снизился.

