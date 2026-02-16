"Деньги 24": эксперт назвал последствия снижения ключевой ставки ЦБ

Центробанк России уменьшил ключевую ставку с 16 до 15,5%. Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, банки уже начали снижать ставки по вкладам в среднем на 0,5%. Пролонгация депозитов в ближайший месяц станет менее выгодной.

В то же время ставки по кредитам тоже пойдут вниз, что может оживить потребительский спрос. Для бизнеса это позитивный сигнал.

К концу года инфляция ожидается в диапазоне 4,5–5,5%, а средняя ключевая ставка в 2026-м составит 13,5–14,5%. Подробнее – в программе "Деньги 24".