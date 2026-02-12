"Деньги 24": ЦБ примет решение по ключевой ставке 13 февраля

Центробанк России 13 февраля примет решение по ключевой ставке. Этот фактор напрямую повлияет на курс рубля. Экономический обозреватель Евгений Беляков заявил, что российская валюта остается крепкой благодаря высокой ключевой ставке в 16%.

По его прогнозу, ЦБ сохранит ставку на текущем уровне, поскольку инфляция с начала года растет высокими темпами. По данным старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, до 13-го числа курс доллара составит 77–79 рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".