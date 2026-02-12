Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 09:30

Экономика

"Деньги 24": ЦБ примет решение по ключевой ставке 13 февраля

"Деньги 24": ЦБ примет решение по ключевой ставке 13 февраля

"Деньги 24": курс биткоина опустился ниже 67 тысяч долларов

"Деньги 24": рубль может ослабнуть после решения ЦБ по ключевой ставке

Цены на цветы и сладости выросли в Москве ко Дню святого Валентина

"Деньги 24": размер выплаченного банками России кешбэка вырос в 1,5 раза в 2025 году

"Деньги 24": компании по всему миру стали вкладывать миллиарды долларов в развитие ИИ

"Деньги 24": российские банки резко увеличили кешбэк клиентам

Глава МВФ Георгиева назвала ослабление доллара временным

Центробанк создаст единый реестр всех банковских карт в России

Доля отечественных брендов косметики и парфюмерии в продажах выросла в России

Центробанк России 13 февраля примет решение по ключевой ставке. Этот фактор напрямую повлияет на курс рубля. Экономический обозреватель Евгений Беляков заявил, что российская валюта остается крепкой благодаря высокой ключевой ставке в 16%.

По его прогнозу, ЦБ сохранит ставку на текущем уровне, поскольку инфляция с начала года растет высокими темпами. По данным старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, до 13-го числа курс доллара составит 77–79 рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕвгений Беляков

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика