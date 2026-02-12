"Деньги 24": бум экономии работодателей на кадрах зафиксирован в России

В России впервые за десятилетие отмечают бум экономии работодателей на кадрах. Компании сокращают не число сотрудников, а их рабочее время. Например, переводят работников на укороченные смены. Число частично занятых россиян выросло до 5,5 миллиона человек.

Каждый шестой сотрудник сейчас работает менее 40 часов в неделю или находится в неоплачиваемом отпуске. Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, в последние несколько лет в экономике был дефицит кадров, компании конкурировали за сотрудников и повышали оклады, что вызвало инфляцию.

Сейчас экономика вошла в этап охлаждения. Компании не увольняют сотрудников, а сокращают им зарплаты либо рабочий день. Компании не хотят расставаться с работниками, потому что боятся не найти их, когда начнется рост экономики, и таким образом сокращают издержки.

Подробнее – в программе "Деньги 24".