11 февраля, 16:13

Экономика

"Деньги 24": размер выплаченного банками России кешбэка вырос в 1,5 раза в 2025 году

"Деньги 24": компании по всему миру стали вкладывать миллиарды долларов в развитие ИИ

"Деньги 24": российские банки резко увеличили кешбэк клиентам

Глава МВФ Георгиева назвала ослабление доллара временным

Центробанк создаст единый реестр всех банковских карт в России

Доля отечественных брендов косметики и парфюмерии в продажах выросла в России

Компания McDonald's зарегистрировала товарный знак в России

Производителей в РФ могут обязать предупреждать об уменьшении объема товара в упаковке

"Деньги 24": средние ставки по вкладам в РФ оказались на уровне около 15% годовых

Высокотехнологичные производства составили 38% от общего объема промышленности Москвы

Как показал опрос газеты "Ведомости", размер выплаченного банами России кешбэка в 2025 году вырос примерно в 1,5 раза. Некоторые кредитные организации увеличили выплаты кратно.

Среди основных причин увеличения объема выплат называют обновление и расширение программ лояльности, рост клиентской базы и партнерской сети, а также увеличение транзакций по дебетовым картам.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".

экономика

