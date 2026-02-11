11 февраля, 16:13Экономика
"Деньги 24": размер выплаченного банками России кешбэка вырос в 1,5 раза в 2025 году
Как показал опрос газеты "Ведомости", размер выплаченного банами России кешбэка в 2025 году вырос примерно в 1,5 раза. Некоторые кредитные организации увеличили выплаты кратно.
Среди основных причин увеличения объема выплат называют обновление и расширение программ лояльности, рост клиентской базы и партнерской сети, а также увеличение транзакций по дебетовым картам.
Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".